دبیرکل انجمن کشتیرانی، با اشاره به تأثیر مخرب مداخلات سنتکام بر امنیت ناوبری در تنگه هرمز، از افزایش سرسام‌آور نرخ «بیمه جنگی» تا ۱۰ درصد ارزش کشتی برای هر سفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پلمه دبیر کل انجمن کشتیرانی در گفتگوی تلفنی برنامه میز اقتصاد با تشریح وضعیت ترافیک دریایی تنگه هرمز اظهار داشت: «پیش از آغاز تخاصمات، روزانه تا ۵۰۰ فروند کشتی (در مجموع شناورهای کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی) تردد داشتند که این رقم در مقطعی که تنگه بسته شده بود، به ۱۰ درصد کاهش یافت.

مسعود پلمه افزود: با مدیریت میدانی جمهوری اسلامی ایران و برقراری تفاهمات، تردد شناورهای کنوانسیونی از حدود ۷۰ فروند به ۱۵۰ فروند در روز افزایش یافت، اما متأسفانه مزاحمت‌های سنتکام باعث می‌شود این روند مرتباً دچار وقفه یا کاهش شود.

پلمه درباره هزینه‌های سربار کشتیرانی تأکید کرد: با وقوع جنگ سوم، نرخ بیمه به ۱۰ درصد ارزش کشتی افزایش یافت، در حالی که نرخ متعارف و نرمال، ۱/۵ درصد است.

وی افزود: اگرچه پس از توافقات، این رقم به زیر ۵ درصد کاهش یافت، اما مداخلات اخیر سنتکام مجدداً پیام‌هایی مبنی بر بازگشت به سقف ۱۰ درصد را مخابره کرده است.

وی افزود: این ۱۰ درصد برای هر سفر اخذ می‌شود؛ یعنی کشتی‌ای که چند ده میلیون دلار ارزش دارد، برای هر بار تردد باید ۱۰ درصد ارزش خود را بابت پوشش بیمه جنگی بپردازد.

دبیر انجمن کشتیرانی ادامه داد: این هزینه‌کرد کلان، نرخ تبادل کالا را به شدت افزایش داده و عامل تورم بین‌المللی برای کشورهایی است که بیش از ۵۰ درصد به مبادلات تجاری خلیج فارس وابسته‌اند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های بیمه به تنهایی مطرح نیست این بحران به سایر مولفه‌های حمل‌ونقل از جمله هزینه سوخت و هزینه‌های نگهداری کشتی نیز تسری یافته است.

وی در پایان گفت: به دلیل بدقولی‌های آمریکا و اطمینان نداشتن از پایداری تجاری منطقه، بسیاری از بازیگران اصلی حوزه کشتیرانی حاضر نیستند کشتی‌های خود را به شیوه متعارف به بنادر جنوبی خلیج فارس اعزام کنند که این امر ضربه‌ای جدی به جریان عادی تجارت در آب‌های منطقه است.