شیدای اندیشههای امام شهید؛ بازگشت زائران ترکیه از مسیر قزوین با پیام وحدت
زائرانی که از کشور ترکیه به مراسم بدرقه ی رهبر امت اسلامی آمده بودند ، در مسیر عبور از استان قزوین، بر نقش الهامبخش اندیشههای امام شهید در بیداری ملتهای آزاده تأکید کردند. .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، بازخوانی و تبیین آرمانها و اندیشههای رهبر شهید انقلاب اسلامی نشاندهنده آن است که این منظومه فکری همچنان به عنوان جریانی زنده و اثرگذار در حافظه تاریخی ملتها و کانون توجه آزادیخواهان جهان قرار دارد.
در همین راستا، حضور گروههای مختلف از زائران و مشتاقان اندیشههای انقلاب اسلامی، از جمله کاروانهای زیارتی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، جلوهای از پیوند فراملی با دیدگاههای رهبر شهید است.
ارادتمندان ایشان در تحلیلهای خود، تداوم این خط فکری را عاملی راهبردی برای ایجاد همبستگی میان امت اسلامی و ترغیب نسلهای جوان به ایستادگی در مسیر حق و مقابله با بیعدالتی توصیف میکنند.
تصاویر و روایتهای ثبتشده، گویای آن است که قائد شهید امت به عنوان یک نماد وحدتبخش و مقتدر، الهامبخشِ جوامعی است که در جستجوی راهکارهایی برای بازیابی هویت و مقابله با تهاجم فرهنگی و سیاسی هستند.