در راستای دیدارهای چهره به چهره رئیس کل دادگستری امروز با حضور در جمع فرهنگیان، در خصوص حل مشکلات فرهنگیان دستورات لازم را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در سالن جلسات خانه معلم شماره ۱ با اشاره به دیدار چهره به چهره دادگستری استان با قشرهای مختلف مردم از جمله خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران گفت: با توجه به شأن و جایگاه ویژه فرهنگیان و با هدف جلوگیری از مراجعه آنان به دادگستری امروز اعضای شورای برنامهریزی و قضایی دادگستری استان در دیداری چهره به چهره پیگیر مسائل و مشکلات مراجعان هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم باقدردانی از این برنامه افزود: امروز ۶۰ همکار فرهنگی با مراجعه حضوری مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود را با کارشناسان مرتبط، مطرح کردند.