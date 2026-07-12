به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در سالن جلسات خانه معلم شماره ۱ با اشاره به دیدار چهره به چهره دادگستری استان با قشر‌های مختلف مردم از جمله خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران گفت: با توجه به شأن و جایگاه ویژه فرهنگیان و با هدف جلوگیری از مراجعه آنان به دادگستری امروز اعضای شورای برنامه‌ریزی و قضایی دادگستری استان در دیداری چهره به چهره پیگیر مسائل و مشکلات مراجعان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم باقدردانی از این برنامه افزود: امروز ۶۰ همکار فرهنگی با مراجعه حضوری مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود را با کارشناسان مرتبط، مطرح کردند.

محمدجواد محمدی سعید با اشاره به همکاری نزدیک آموزش و پرورش با قوه قضائیه گفت: طرح ملی نماد، قاضی در مدرسه و صلح یاران از جمله برنامه‌های همکاری این دو مجموعه در راستای ارتقای ارتباط دانش آموزان و فرهنگیان با دستگاه قضا است.