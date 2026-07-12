استاندار خوزستان گفت: با توجه به گرمای شدید هوا، پیگیری‌ها برای کاهش سهمیه خاموشی برق در بخش خانگی استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان با اشاره به صدور هشدار قرمز گرمای شدید از روز دوشنبه، از پیگیری برای کاهش سهمیه خاموشی برق در بخش خانگی استان خبر داد.

سید محمدرضا موالی‌زاده گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان، سال گذشته سهمیه خاموشی برق خانگی استان کمتر از سایر استان‌ها بود و امسال نیز این موضوع از طریق وزارت نیرو و شرکت توانیر در حال پیگیری است.

وی بر ضرورت مدیریت مصرف برق تأکید کرد و افزود: تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه نقش مؤثری در کاهش مصرف و پایداری شبکه برق دارد.

استاندار خوزستان همچنین از برگزاری نشست مدیریت گرما با دستگاه‌های اجرایی، بررسی قطعی‌های بدون اطلاع قبلی و تصمیم‌گیری درباره دورکاری کارکنان متناسب با شرایط جوی خبر داد.