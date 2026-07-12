استاندار خراسان جنوبی بر اجرای مصوبات سفر پزشکیان رئیس‌جمهور، به خراسان جنوبی و افزایش منابع بانکی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، بر ضرورت اجرای کامل مصوبات سفر رئیس‌جمهور و تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید کرد.

هاشمی اجرای مصوبات سفر را از اولویت‌های اصلی استان دانست و گفت: بانک‌ها باید با جدیت در جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات تلاش کنند تا فرصت‌های توسعه و رونق اقتصادی از دست نرود.

استاندار با اشاره به اهمیت افزایش منابع بانکی استان افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان، نقش مهمی در تقویت منابع بانکی دارد و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند.

وی همچنین سرمایه‌گذاری همراه با ایجاد ارزش افزوده را ضروری دانست و گفت: واگذاری معادن باید همزمان با ایجاد واحد‌های فرآوری در استان باشد تا از خام‌فروشی جلوگیری و اشتغال پایدار ایجاد شود.

استاندار با تأکید بر لزوم تقویت امنیت شبکه بانکی، از مدیران بانک‌ها خواست: با ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و رعایت الزامات امنیتی، از بروز حملات سایبری پیشگیری کنند و نسبت به حفظ امنیت اطلاعات و دارایی‌های مردم حساسیت بیشتری داشته باشند.

هاشمی همچنین بر مقابله با خروج غیرقانونی پول نقد از استان و کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی، تأکید کرد و خواستار نظارت و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول در این زمینه شد.

وی همچنین حمایت از مشاغل خانگی و شرکت‌های دانش‌بنیان را زمینه‌ساز ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دانست و از بانک‌ها خواست در پرداخت تسهیلات به این بخش‌ها همکاری بیشتری داشته باشند..

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم گفت: در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به استان، ۱۵ همت تسهیلات برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال مصوب شد که در این نشست بر تسریع پرداخت این منابع به واحد‌های اقتصادی تأکید شد تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی در استان فراهم شود.

شریعتی فرد از بررسی راهکار‌های جذب و تجهیز منابع بانکی با استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و معادن فعال استان خبر داد و گفت: در این زمینه نیز استاندار دستورات لازم را صادر کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی نیز درخصوص تأمین ارز اربعین گفت: برخی بانک‌های عامل ابلاغیه پرداخت ارز ویژه زائران را دریافت کرده‌اند و برای سایر بانک‌ها نیز پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا زائران اربعین در استان با مشکلی در دریافت ارز روبه‌رو نشوند.

زرنگ با اشاره به آمار منابع و مصارف بانک‌های استان افزود: منابع بانکی خراسان جنوبی از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال با رشد کم‌سابقه ۲۳ همتی، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که حجم منابع از ۷۹.۱ همت به ۸۶.۶ همت رسیده است.