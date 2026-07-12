مدیر کل بهزیستی خوزستان گفت: این نهاد حمایتی به عنوان یکی از اعضای شورای مبارزه با موادمخدر در استان، برنامه‌های تخصصی و متنوعی در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار، رضا نجاتی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، حمید سیلاوی مدیرکل امور اجتماعی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو شورا که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد در تشریح اقدامات بهزیستی در هفته مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: بهزیستی خوزستان به عنوان یکی از اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر استان، در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد و صیانت و توانمندسازی معتادان و همچنین افراد مبتلا به HIV (ایدز) برنامه‌های تخصصی و متنوعی دارد.

وی در این جلسه ضمن تبیین رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی بهزیستی خوزستان در حوزه مقابله با آسیب‌های ناشی از اعتیاد و ارتقای آگاهی عمومی، بر استمرار فعالیت‌های تخصصی این اداره‌کل و هم افزایی با سایر دستگاه‌های متولی در سطح استان تأکید کرد و با بیان اینکه اقدامات بهزیستی در این حوزه مبتنی بر رویکرد جامعه‌محور، آموزشی، حمایتی و درمانی است، افزود: برنامه‌های اجراشده در هفته مبارزه با مواد مخدر با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت مشارکت اجتماعی، حمایت از خانواده‌ها، توسعه خدمات درمانی و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد طراحی و اجرا شده است.

کریمیان ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی، اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایت از مراکز تخصصی درمان اعتیاد و توسعه برنامه‌های توانمندسازی بهبودیافتگان از جمله محور‌های اصلی فعالیت‌های بهزیستی خوزستان در این حوزه به شمار می‌رود.

مدیر کل بهزیستی خوزستان همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی ویژه برای گروه‌های هدف، بیان داشت: توسعه خدمات صیانت و توانمندسازی، به‌ویژه برای زنان بهبودیافته، در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و اقدامات لازم برای تقویت زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه در حال پیگیری است.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان بهزیستی در راستای مردمی‌سازی فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، بخش عمده‌ای از برنامه‌های خود در حوزه اعتیاد را با مشارکت مؤسسات غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اجرا می‌کند؛ رویکردی که نقش مؤثری در گسترش پوشش خدمات تخصصی و ارتقای اثربخشی برنامه‌ها در سطح استان داشته است.