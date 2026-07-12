کارشناس هواشناسی لرستان از فردا دوشنبه ۲۲ تیر تا پایان هفته در استان،استقرار هوای گرم و پوشش ابر پيش بينی کرد.

استقرار هوای گرم و پوشش ابر در لرستان

استقرار هوای گرم و پوشش ابر در لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: از فردا دوشنبه ۲۲ تیر تا پایان هفته ی جاری جوی پایدار و آسمانی صاف در استان خواهیم داشت.

روح الله داوودی افزود: در این مدت برای مناطق شرقی استان به ویژه در ساعات بعد ازظهر پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی استان بیان کرد:همچنین با استقرار هوای گرم در استان و هشدار صادره، مدیریت مصرف بهينه ی حامل های انرژی توصیه می شود.