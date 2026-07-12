مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم گفت:حدود ۳۹ هزار نفر از زائران و تشییع کنندگان رهبر شهید، درقالب ۱۸۶۰ سفر ازناوگان عمومی (اتوبوس، مینی بوس، سواری کرایه) استفاده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد حسن کلهری با اشاره به اقدامات انجام شده درحوزه حمل ونقل جاده‌ای در مراسم تشییع رهبر شهید در قم گفت: با توجه به پیش بینی‌های انجام شده و آمادگی ناوگان عمومی (اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه) برای ارائه سرویس به زائران و تشییع کنندگان پیکر امام شهید، ضمن آنکه هیچ نوع کمبودی مشاهده نشد بلکه تعدادی از ۴۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی دپو شده نیز، مازاد برنیاز اعلام شد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم با این توضیح که غالب زائران اعزامی از دیگر استان‌ها با استفاده از خودرو‌های شخصی و ناوگان دربستی به مراسم تشییع آمده بودند افزود: طی مدت برگزاری آیین بدرقه پیکر امام شهید (۱۳ تا ۱۹ تیرماه)، نزدیک به ۳۹ هزار نفر از زائران و تشییع کنندگان درقالب ۱۸۶۰ سفر با ناوگان عمومی (اعم از اتوبوس، مینی بوس وسواری کرایه) به دیگر شهر‌ها اعزام شدند.

کلهری اضافه کرد:دراین طرح، پایانه مرکزی شهرستان قم، مختض ارائه سرویس به زائران و تشییع کنندگان استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، همدان، کرمانشاه، ایلام و خراسان رضوی اعلام شدوپایانه فدک شهرستان قم نیز به امر اعزام زائران وتشییع کنندگان به استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان اختصاص یافت.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: همچنین برای تسهیل اعزام زائران و تشییع کنندگان پیکر مطهر امام شهید، ایستگاه میدان ۷۲ تن قم مختص عزیزان استان‌های تهران و البرز اعلام شد.