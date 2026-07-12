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اعضای شورای معادن آذربایجان غربی با بررسی ۳۱ موضوع، درباره تسهیل فعالیتهای معدنی، تأمین مصالح طرحهای عمرانی و حمایت از واحدهای تولیدی تصمیمگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سیوششمین جلسه شورای معادن استان آذربایجان غربی به ریاست استاندار این استان و با حضور مدیران ارشد و اعضای شورای معادن برگزار شد. در این نشست مهم، ۳۱ موضوع کلیدی در راستای تسهیل فعالیتهای معدنی و حمایت از طرحهای عمرانی استان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
در این جلسه، با تمرکز بر رفع موانع تولید و تامین مصالح، تصمیماتی در حوزههای صدور مجوزهای برداشت موقت، معافیتهای حقوق دولتی و تمدید پروانههای اکتشاف اتخاذ شد. از جمله محورهای اصلی تصمیمات اتخاذ شده میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
تسهیل طرحهای زیرساختی: تصویب ۱۴ فقره مجوز برداشت مصالح جهت توسعه راههای استان برای پیمانکاران پروژههای عمرانی
حمایت از واحدهای تولیدی: بررسی و موافقت با ۲ فقره مجوز برداشت مصالح کوهی برای واحدهای تولید شن و ماسه استان
رفع چالشهای عملیاتی: بررسی موضوع کاهش سهمیه و افزایش قیمت سوخت معادن و اتخاذ تصمیمات حمایتی در این زمینه
توسعه ظرفیتهای اکتشافی: بررسی امکان صدور استعلام برای محدودههای بلوکه (بالای ۳ سال) مشروط به احداث واحد فرآوری سرمعدن
شفافیت در توزیع مصالح: ارزیابی امکان صدور مجوز برداشت شن و ماسه برای واحدهای تولیدی از طریق برگزاری مزایدههای عمومی
این تصمیمات در راستای سیاستهای دولت مبنی بر حمایت از تولید و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای استان آذربایجان غربی اتخاذ شده است.