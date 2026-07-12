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معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ۲ هزار راس از اسبهای اصیل استان توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی و فدراسیون سوارکاری، شناسایی و هویتگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، صمد زمانزاد قویدل افزود: این استان از قطبهای مهم پرورش اسبهای اصیل و هویتدار کشور به شمار میرود و نژادهای مختلفی مانند کردی، عرب، ترکمن، تروبرد، دوخون، فریزین و اسب پرشی در واحدهای صنعتی و روستایی پرورش داده میشوند.
وی اظهار کرد: بخشی از اسبهای اصیل استان هنوز در انتظار تکمیل فرآیند شناسایی و هویت گذاری هستند و پیگیریهای لازم از سوی فدراسیون سوارکاری کشور برای دریافت پرونده و اطلاعات اسبهای میکروچیپ گذاری شده در حال انجام است تا زمینه اصالتبخشی و ساماندهی کامل اسبهای استان فراهم شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر ظرفیتهای ارزشمند استان در حوزه پرورش اسبهای اصیل، گفت: برنامهریزی برای تکمیل فرآیند هویتگذاری و شناسنامهدار کردن اسبها از مهمترین اقدامات توسعهای این بخش است.
زمانزاد قویدل ایجاد مرکز هویتگذاری اسب در استان را از مهمترین فرصتهای پیش روی صنعت پرورش اسب دانست و ادامه داد: راهاندازی این مرکز علاوه بر تسهیل خدمات برای پرورشدهندگان و باشگاههای سوارکاری، موجب کاهش هزینهها، تسریع فرآیند صدور مجوزها و فراهم شدن امکان حضور اسبهای استان در مسابقات رسمی خواهد شد.
وی یادآور شد: ثبت دقیق اطلاعات، تعیین نژاد و تبار اسبها میتواند زمینه اصلاح نژاد، حفظ ذخایر ژنتیکی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی را فراهم کند و جایگاه آذربایجان شرقی را در صنعت پرورش اسب کشور بیش از پیش تقویت کند.
زمانزاد قویدل با اشاره به فعالیت ۶ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در حوزه پرورش اسب در شهرستانهای مختلف استان، افزود: توسعه زیرساختهای هویتگذاری، تکمیل بانک اطلاعاتی اسبهای اصیل و حمایت از سرمایهگذاران این بخش از مهمترین فرصتها برای رونق آینده صنعت اسب در استان به شمار میرود.