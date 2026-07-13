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فراخوان ارسال اثر به دومین نمایشگاه نقاشی با محوریت گونههای بومزاد در معرض خطر انقراض در اصفهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، از برگزاری دومین نمایشگاه نقاشی تخصصی با عنوان «خانه آفانیوس کجاست؟» خبر داد و گفت: هدف از این رویکرد فرهنگی-هنری بهرهگیری از زبان خلاقانه هنر در راستای حفاظت از گونههای نادر و در معرض خطر انقراض استان است.
اعظم روانفر حقیقی با اشاره به اهمیت راهبردی ماهی آفانیوس اصفهانی اعلام کرد: این گونه ارزشمند و بومزاد که زیستبوم اختصاصی آن محدود به بخشهایی از زایندهرود و حوضه تالاب گاوخونی است، امروز به دلیل خشکسالیهای مستمر و تغییرات اقلیمی، در شرایطی بحرانی قرار دارد. از نگاه ما، مدیریت حفاظت تنها با تکیه بر ابزارهای قهری میسر نیست و نیازمند یک حکمرانی مشارکتی است که از سنین پایه و با مشارکت مستقیم جامعه (به ویژه کودکان) آغاز شود.
وی در ادامه با تأکید بر نقش کودکان به عنوان سفیران محیطزیست، افزود: انتخاب زبان هنر برای روایت وضعیت آفانیوس، بستری فراهم میآورد تا علاوه بر ارتقای آگاهی عمومی در خانوادهها، دغدغههای حفاظتی به شکلی ملموس به نسل آینده منتقل شود. در این پویش، هنر نه تنها ابزار نمایش، بلکه وسیلهای برای تحقق مسئولیت اجتماعی جهت نجات یکی از میراثهای طبیعی استان است.
این فراخوان که برای کودکان ۵ تا ۱۲ سال طراحی شده است، در دو مرحله برگزار می شود.
آخرین مهلت ارسال تصویر اثر ۱۰ مرداد و اعلام اسامی منتخبان ۱۵مرداد و مهلت ارسال اصل آثار ۲۵ مرداد امسال اعلام شده است.
شماره تماس برای پاسخگویی به سوالات 09132867112
و شماره تماس برای ارسال تصویر آثار و اطلاعات هنرمند در پلتفرم های بله و تلگرام : 09137276774 همچنین اینستاگرام به نشانی @saveaphanius است.
در مرحله نخست، آثار ارسالی پس از ارزیابی هیئت منتخبی از هنرمندان و پژوهشگران حوزه کودک، در مرحله دوم، آثار برگزیده برای نمایش در «گالری خانه صفوی» اصفهان به نمایش درخواهند آمد.
آشنایی کودکان و خانوادهها با ماهی آفانیوس اصفهانی و اهمیت حفاظت از آن، افزایش آگاهی عمومی درباره گونههای در معرض خطر انقراض ایران،جلب مشارکت مردمی در فعالیتهای حفاظت از ماهی آفانیوس اصفهانی واستفاده از ظرفیت هنر کودکان برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست از اهداف نمایشگاه است.
این نمایشگاه در خانه آفانیوس شهر حسن آباد شهرستان جرقویه ۶ تا ۱۱ شهریور امسال با هدف جلب مشارکت مردمی در حفاظت از ماهی آفانیوس اصفهانی برگزار میشود وآثار پذیرفتهشده با حفظ نام خالق اثر، در نمایشگاه و بسترهای مجازی برای فروش عرضه و تمام درآمد حاصل از فروش آثار صرف خرید تجهیزات مورد نیاز پویش و اجرای برنامههای حفاظتی خواهد شد.
بنابراین، اثر به صورت اهدایی در اختیار پویش حفاظت از ماهی آفانیوس اصفهانی قرار میگیرد.