پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: شهروندان برای اطلاع از زمان و میزان خاموشیهای منطقه خود، به برنامه «برق من» و یا درگاه رسمی شرکت مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود صادقی خمامی گفت: با توجه به ناترازی تولید و مصرف و برای حفظ پایداری شبکه سراسری، مدیریت مصرف برق بهویژه در ساعات اوج بار و در حوزه لوازم سرمایشی، ضروری است.
وی از شهروندان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی دمای آسایش (۲۵ درجه سانتیگراد)، صنعت برق را در عبور از پیک مصرف یاری کنند و افزود: اگر مشترکان فقط ۱۰ درصد از میزان مصرف فعلی خود را کاهش دهند، هیچگونه محدودیت یا مدیریت اضطراری بار اعمال نخواهد شد و مشترکان شاهد تابستانی بدون خاموشی خواهند بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با اشاره به دسترسی شهروندان به برنامه خاموشیها در ایام پرمصرف تابستان، گفت: نرم افزار موبایلی «برق من»، درگاه رسمی شرکت توزیع نیروی برق گیلان به نشانی اینترنتی www.gilanpdc.ir و برنامه «برق من» در پیام رسان بله از راههای اطلاع رسانی در خصوص این خاموشی هاست.
مسعود صادقی افزود: مشترکان برای استعلام وضعیت مدیریت بار، با استفاده از شناسه قبض یا شماره تلفن همراه خود، فقط به این درگاهها مراجعه کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با همدلی، مشارکت جمعی و مدیریت هوشمندانه مصرف، تابستانی ایمن، همراه با پایداری حداکثری شبکه برق را سپری کنیم.