به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ملیکا فلاح تأکید کرد: این محصولات نه‌تنها ید کافی ندارند، بلکه می‌توانند حاوی فلزات سنگین خطرناکی مانند سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: متأسفانه باور غلطی میان مردم شکل گرفته که هر محصولی با برچسب‌های طبیعی یا دریایی، سالم‌تر از محصولات تصفیه‌شده و دارای مجوز است؛ این در حالی است که نمک‌های رنگی صورتی، آبی یا مشکی که با مجوز‌های غیررسمی به بازار عرضه می‌شوند، بدون یُد کافی برای تأمین نیاز روزانه بدن هستند و استفاده از آنها به‌جای نمک یددار تصفیه‌شده، سلامت مصرف‌کنندگان، به‌ویژه کودکان و زنان باردار را به خطر می‌اندازد.

این متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی با اشاره به خطرات ناشی از فلزات سنگین موجود در این نوع نمک‌ها افزود: فلزات سنگین به‌‌خصوص سرب با آهن و کلسیم در جذب و متابولیسم رقابت می‌کنند. در صورت مواجهه طولانی‌مدت، این عناصر سمی خطر کم‌خونی، اختلال رشد، کاهش رشد قدی در کودکان، آسیب به استخوان‌ها، کلیه‌ها و سیستم عصبی را به‌شدت افزایش می‌دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر نقش حیاتی ید در سلامت بدن تاکید کرد: نمک‌های رنگی و نمک دریا منبع مطمئنی برای تأمین ید مورد نیاز بدن نیستند. کمبود یُد می‌تواند عملکرد غده تیروئید را مختل کند و در دوران بارداری، رشد و تکامل مغز جنین را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، زنان باردار باید به‌شدت از مصرف این محصولات غیراستاندارد اجتناب کنند.

فلاح با اشاره به اینکه رنگ صورتی، آبی یا سیاه نمک هرگز نشانه ارزش غذایی بیشتر یا خواص درمانی آن نیست، توصیه کرد: برای مصرف روزانه خانواده‌ها، تنها نمک یددار تصفیه‌شده دارای پروانه بهداشتی و نشان استاندارد از سازمان غذا و دارو، بهترین و مطمئن‌ترین انتخاب برای حفظ سلامت خانواده است و مردم باید از خرید هرگونه نمک بدون مجوز و نشان استاندارد خودداری کنند.