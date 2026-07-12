مدیرکل آموزش و پرورش ایلام گفت: ۱۷ هزار داوطلب؛ شامل دانش آموزان پایه‌های یازدهم، دوازدهم و متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره در سه رشته نظری ریاضی، تجربی و انسانی در امتحانات نهایی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ایرج زینی‌وند اظهار کرد: امتحانات نهایی با حضور ۱۷ هزار داوطلب در ۱۴۴ مرکز و ۷۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

وی همچنین به آمار شرکت‌کنندگان اشاره کرد و افزود: ۷ هزار و ۴۰۵ نفر از مجموع داوطلبان امتحانات نهایی، دانش آموزان پایه دوازدهم و ۵ هزار و ۶۶۱ نفر پایه یازدهم هستند و مابقی را داوطلبان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره تشکیل می‌دهند.

زینی وند در پایان تشریح کرد: برای برگزاری استاندارد امتحانات نهایی تجهیزات و ملزومات لازم در اختیار حوزه‌های برگزاری قرار گرفته و همزمان دوره‌های آموزشی نیز برای عوامل امتحانات برگزار شده که همه این اقدامات با هدف ایجاد آرامش و برگزاری امتحانات در نهایت دقت و سلامت انجام گرفته است.