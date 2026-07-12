به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ دور جدید عرضه محصولات ایران خودرو به صورت فروش قطعی (بدون قرعه کشی) است و ضروری است به هنگام ثبت درخواست در سامانه فروش اینترنتی، وجه محصول موردنظر در حساب بانکی متقاضیان موجود باشد.

در این مرحله، ثبت‌نام برای متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده از ساعت ۱۰ صبح و برای متقاضیان عادی از ساعت ۱۲ ظهر آغاز می‌شود. فرآیند ثبت‌نام به مدت ۲۴ ساعت یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این دوره، محصولات متنوعی از سبد تولیدات ایران‌خودرو عرضه شده است که شامل پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU ۳، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، تارا V ۱ P، تارا V ۴ LX، تارا توربوشارژ، دناپلاس دستی، راناپلاس و سورن XU ۷ P می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست خرید و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir مراجعه کنند.