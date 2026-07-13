به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد آزمون های استان در جلسه هماهنگی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در پایان هفته جاری گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در دو نوبت صبح و عصر و روز جمعه در نوبت صبح برگزار می شود و دانشگاه اصفهان میزبان بیش از ۱۱۰۰۰ نفر از داوطلبان خواهد بود.

علی بهرامی افزود: در آزمون نوبت صبح از ساعت ۶:۳۰ درب حوزه ها باز و ساعت ۷:۳۰ درب حوزه ها بطور کامل بسته خواهد شد و در آزمون نوبت عصر از ساعت۱۳:۳۰ درب حوزه های آزمون باز و رأس ساعت ۱۴ درب حوزه ها بسته خواهد شد.

وی گفت: بنابراین داوطلبان زمانبندی خود برای حضور به موقع در حوزه های امتحانی را با توجه به ترافیک محدوده دانشگاه رعایت کنند.

علی بهرامی افزود: با توجه به اینکه این آزمون یک یا دو بار به تعویق افتاده است، احتمال بروز استرس و اضطراب در میان داوطلبان وجود دارد؛ از این رو لازم است همه عوامل اجرایی و حفاظتی، وظایف خود را با دقت و به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

وی تاکید کرد: در آزمون کارشناسی ارشد امسال، ۴۴ هزار و ۳۲۲ داوطلب در سراسر استان اصفهان شرکت خواهند کرد. این آزمون در ۱۰ شهرستان و ۱۶ حوزه امتحانی برگزار می‌شود. همچنین کمتر از یک ماه بعد، آزمون سراسری نیز با حضور حدود ۶۶ هزار داوطلب در سطح استان برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد آزمون های استان با اشاره به گستردگی فرآیند برگزاری آزمون‌ها اعلام کرد: برای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در سطح کشور حدود ۱۲۵ هزار نفر درگیر اجرای امور هستند و این تعداد در آزمون سراسری اواخر مردادماه به بیش از ۲۳۰ هزار نفر می‌رسد که نشان‌دهنده حجم بالای مسئولیت‌ها و ضرورت هماهنگی همه‌جانبه است.

علی بهرامی بر ضرورت رعایت دقیق مسائل اجرایی، امنیتی و حفاظتی تأکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت شرایط موجود، تمام عوامل حاضر در هیئت‌های اجرایی و بخش‌های امنیتی و حفاظتی باید کاملاً شناسنامه‌دار، مورد تأیید و قابل اعتماد باشند و هیچ فرد غیرمسئولی نباید امکان ورود به لایه‌های مختلف حفاظت آزمون را داشته باشد.

رئیس ستاد آزمون‌های استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به گرمای شدید هوا در روزهای برگزاری آزمون، باید تمهیدات لازم برای تأمین آرامش داوطلبان و خانواده‌های آنان در نظر گرفته شود. خانواده‌ها در زمان برگزاری آزمون در اطراف حوزه‌ها حضور دارند و لازم است از نظر خدمات، تردد و نحوه مواجهه با شرایط احتمالی، آمادگی کامل وجود داشته باشد.

علی بهرامی در ادامه با اشاره به حضور دانشگاه‌های بزرگ شهر اصفهان از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مجریان آزمون، گفت: از دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز، اتوبوسرانی، مترو و پلیس راهور دعوت شده است تا در این جلسه، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر آزمون صورت گیرد.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت تردد در روز آزمون، به‌ویژه از ساعات اولیه صبح و نیز کنترل ترافیک پس از پایان آزمون تأکید کرد و خواستار حضور و همکاری مستمر دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل رفت‌وآمد داوطلبان و خانواده‌ها شد.