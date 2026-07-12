به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، رئیس سازمان تبلیغات شهرستان نیشابور گفت: همزمان با سومین روز تدفین آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشتی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، امام جمعه، فرماندار، رئیس اداره بنیاد شهید و جمعی از اعضای شورای تأمین در مسجد جامع شهرستان حضور داشتند و با اقامه نماز و سخنرانی، یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشتند.

عبد الرحمان یداللهی افزود: این مراسم توسط امام جمعه نیشابور در محل مسجد جامع برگزار شد.

وی ادامه داد: حاضران در این مراسم با سینه‌زنی و عزاداری، بار دیگر با آرمان‌های امام شهید تجدید میثاق کردند. مسئولان حاضر نیز ضمن گرامیداشت مقام شامخ امام شهید امت بر تداوم راه ایشان در مسیر خدمت به انقلاب و نظام اسلامی تأکید کردند.