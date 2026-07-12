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دبیر انجمن زغالسنگ ایران گفت: ادامه واردات بی رویه کک زغالسنگ مغایر با منافع ملی است.
سعید صمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه با ارسال نامه به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خواستار افزایش تعرفه و محدودیت ارزی برای واردات کک هستیم، افزود: تا ۱۵ سال پیش واردات کک در کشور وجود نداشته و کمبود آن از طریق واردات زغالسنگ کیفی و تولید داخل جبران میشد، که این فرایند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، نیاز صنایع به محصولات جانبی مهمی همچون قطران، بنزن، نفتالین و ترکیبات آروماتیک را نیز تأمین میکرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانههای کک سازی کشور با سرمایه گذاری هنگفت برای تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کک معادل کل نیاز داخلی، احداث شدهاند، افزود: متأسفانه از چند سال پیش و به بهانه تعمیرات اساسی، مصرف کنندگان به سمت واردات کک روی آوردهاند و این روند با استفاده از ارز حاصل از صادرات فولاد، بدون مانع ادامه یافته است.
صمدی افزود: فعالیت کارخانههای کک سازی در کرمان، اصفهان و طبس به دلیل واردات بی رویه، با ظرفیت بسیار پایین فعالیت میکنند و در آستانه زیان دهی قرار گرفتهاند؛ در حالی که با جایگزینی واردات زغالسنگ کیفی به جای کک، هم ظرفیت تولید داخلی فعال میشود و هم نیاز کشور به قطران زغالسنگ برطرف خواهد شد.
به گفته وی؛ تعرفه واردات کک از ۶ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش یابد و تخصیص ارز به واردات کک محدود شود.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران تاکید کرد: ظرفیت تولید فعلی کارخانههای کک سازی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال است که در حال حاضر، تنها حدود ۱ میلیون و ۴۵ هزارتن تولید واقعی دارند و مابقی ظرفیت بلااستفاده مانده است.
صمدی برای استفاده از ظرفیت کامل کارخانههای کک سازی، خواستار همکاری و پیگیری این موضوع از سوی معاونت معدنی وزارت صمت شد.