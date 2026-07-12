نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه ۲۲ تیر، از قاب تلویزیون و رادیو لرستان با مردم گفت و گو خواهد کرد.

نماینده دورود و ازنا فردا مهمان برنامه خانه ملت و با نمایندگان

نماینده دورود و ازنا فردا مهمان برنامه خانه ملت و با نمایندگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل صداوسیمای استان لرستان گفت:عدالت‌گستری ،امید آفرینی و شتاب‌دهی به پیشرفت تا مطالبه‌گری مردم از اهداف برنامه های صداوسیمای استان است.

حامد فاتحی با تأکید بر اینکه صداوسیما ،تریبون نظام جمهوری اسلامی و مردم است،افزود:صداوسیمای لرستان با بازنمایی فعالیت مسئولان، به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تلاش است تا نقش خود را به‌عنوان پل ارتباطی مؤثر میان مردم و نظام تصمیم‌گیری در مسیر توسعه ی همه‌جانبه استان ایفا کند

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ،رسانه را از مهمترین ستون‌ ها و ابزارهای مبارزه با استکبار عنوان کرد و گفت: باید در جنگ روایت ها، روایت اول را درست و صحیح بیان کنیم و جهاد تبیین سنگر مقابله با جنگ روایت هاست.

حبیب لک علی آبادی با قدرداتی از عملکرد رسانه ملی به ویژه صداو سیمای لرستان در جنگ تحمیلی سوم افزود:تعامل مجلس و صداوسیما در پیشرفت و توسعه ی جامعه ضروری است.

گفت و گوی مستقیم نمایندگان لرستان در روز‌های زوج هر هفته از قاب صداوسیمای استان در مستند برنامه تلویزیونی «خانه ملت» از ساعت ۲۳:۳۰ و بازپخش روز بعد از ساعت ۱۹ و برنامه رادیویی «با نمایندگان» از ساعت ۱۷ و بازپخش همان روز ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.