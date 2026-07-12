معاون دادستان مرکز استان خوزستان گفت: استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس با رویکرد خدمت به جامعه، آثار مثبت و موثری در بازدارندگی و اصلاح محکومان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک عیوضی در جلسه بررسی راهکارهای توسعه مجازات‌های جایگزین حبس که با حضور تعدادی از قضات محاکم کیفری، نمایندگان اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره بهزیستی استان برگزار شد. اظهار داشت: بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات کیفری، قضات محاکم کیفری این اختیار را دارند که برای برخی محکومان واجد شرایط، به جای حبس، مجازات جایگزین در نظر بگیرند.

وی افزود: در این چارچوب، محکومان مشمول می‌توانند به جای تحمل حبس، در قالب خدمات عمومی رایگان در مجموعه‌هایی مانند اداره بهزیستی و آموزش و پرورش به ارائه خدمت بپردازند.

عیوضی ادامه داد: استفاده از این ظرفیت قانونی می‌تواند آثار مثبت و موثری در بازدارندگی محکومان، اصلاح رفتار و کاهش پیامدهای ناشی از حبس داشته باشد.