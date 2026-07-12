به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، تیم ملی والیبال نشسته مردان با نام "شهیده صفیه علی‌قورچی" و با پیراهنی منحصر‌به‌فرد و منقش به پرچم سه رنگ ایران در مسابقات قهرمانی جهان چین حضور دارد.

شاگردان هادی رضایی که ۸ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی را در پرونده دارند و عنوان رکورددار این رقابت‌ها را یدک می‌کشند، موفق شدند مقابل تیم بوسنی حریف سنتی خود پیروز شوند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان در ست اول ۲۶ بر ۲۴ نتیجه را واگذار کرد، اما در ادامه ابرقدرت‌های ایران در ست دوم۲۵ بر ۲۱، در ست سوم۲۵ بر ۲۲ و در ست چهارم ۲۵ بر ۲۱و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شدند تا دومین برد را رقم بزنند.

مردان ابرقدرت کشورمان در حالی برابر حریف دیرینه و سنتی خود این بار در چین صف آرایی کردند که تا کنون ۱۵ بار با هم به رقابت پرداخته بودند که تیم قدرتمند کشورمان ۱۰ بار موفق به شکست این تیم شده بود و حالا با این نتیجه به یازدهمین پیروزی خود دست یافتند.

تیم ملی کشورمان با ترکیب داوود علیپوریان، صادق بیگدلی، مهدی بابادی، مرتضی مهرزاد، حسین گلستانی، جمال نظری، میثم علیپور، حمیدرضا عباسی، محمد نعمتی، مسعود امامی، میثم حاج بابایی و علی اکبری و با هدایت هادی رضایی سرمربی، امین اصغری و هادی ساجدی نیا مربیان و علیرضا طایفه فیزیوتراپ تیم ملی و با سرپرستی علی کشفیا در گروه D مسابقات با تیم‌های بوسنی، لهستان و ژاپن هم گروه هستند.

همچنین ملی پوشان کشورمان در شهر هانگژو و پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان، در دیدار‌های دوستانه به مصاف تیم‌های مصر، برزیل، آلمان یا قزاقستان رفت و پیروز شد.

گفتنی است مسابقات قهرمانی جهان از ۱۹ تیر ماه آغاز شده است و تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.