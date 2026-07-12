به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی امام جمعه بردسکن، در سخنانی با تسلیت شهادت این جوان رشید ارتش، حمله اخیر آمریکا را «جنایتی آشکار» خواند و گفت: «این حضور باشکوه مردم نشان می‌دهد که ملت ایران در برابر خون شهیدان سکوت نخواهد کرد و پاسخ این جنایت را در زمان مناسب خواهد داد. امروز تقابل جبهه حق و باطل به اوج خود رسیده است و مردم مؤمن و بصیر ایران پرچمداران جبهه حق هستند.»

محمدجواد صفرنژاد فرماندار شهرستان بردسکن، با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون خانواده‌های معظم شهدا دانست و گفت «خانواده شهید زارعی نشان دادند هرچند فرزند خود را در راه دفاع از کشور و امنیت از دست داده‌اند، اما با اقتدار خواستار انتقام خون شهدا و رهبرشان هستند و از شهادت هراسی ندارند.»

سرهنگ علیرضا جنیدی فرمانده سپاه بردسکن نیز حضور باشکوه مردم را «تیری بر قلب دشمنان و استکبار جهانی» توصیف کرد و گفت: مردم در همه صحنه‌ها اقتدار و عظمت ایران اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشند و امروز نیز با حضور گسترده خود نشان دادند که پشتیبان نیرو‌های مسلح و مدافعان امنیت کشور هستند.

در پی حمله اخیر آمریکا به جنوب کشور و شهادت استوار دوم علیرضا زارعی ثانی از نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار بردسکن برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر شهید استوار دوم علیرضا زارعی ثانی که در حمله اخیر آمریکا در بندرعباس به شهادت رسید، صبح امروز با حضور باشکوه مردم ولایت‌مدار، مسئولان شهرستان بردسکن، نیرو‌های ارتش و اهالی روستا‌های تابعه برگزار شد. این مراسم از ساختمان قدیم سپاه بردسکن آغاز و با حرکت جمعیت انبوه عزاداران به سمت میدان مرکزی بردسکن ادامه یافت.

در این مراسم، صحنه وداع نوزاد سه‌ماهه شهید، دل‌آرام با پدرش، احساسات حاضران را برانگیخت و به نمادی از مظلومیت خانواده‌های مدافعان امنیت کشور تبدیل شد. شهید زارعی ثانی متولد ۱۵ بهمن ۱۳۷۹ بود و پنج سال سابقه خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشت

در مراسم امروز، گروه تشریفات و موزیک تیپ ۱۷۷ تربت‌حیدریه از ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و جمعی از همرزمان شهید نیز برای وداع با یار شهید خود در کنار مردم ایستادند. فضای مراسم آکنده از حماسه، اندوه و مطالبه مردمی برای انتقام بود و پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید، مراسم با بدرقه مردم ادامه یافت و پیکر شهید زارعی ثانی به زادگاهش، روستای حطیطه از توابع بخش انابد شهرستان بردسکن منتقل شد.

اهالی روستا با شکوهی مثال‌زدنی، شهید خود را تشییع کردند و پیکر پاک او در مزار شهدای روستا آرام گرفت. مرثیه سرایی و نوحه خوانی توسط مداحان اهل بیت از دیگر برنامه‌های این مراسم بود پدر و‌مادر شهید، خواهر شهید و همسر شهید زارعی مطالبه آنها فقط انتقام بود و از نیرو‌های مسلح خواستار خونخواهی رهبرشان و دیگر شهدا و شهید علیرضا زارعی ثانی شدند

خانواده شهید، اهالی روستا و مسئولان محلی با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و نام این شهید والامقام را گرامی داشتند.