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مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز استان خوزستان گفت: ۱۱ دستگاه استخراج رمز ارز در قالب سه مرزعه در کوی سادات این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی بیان داشت: با تلاش نیروی فراجا و دریافت حکم قضایی، در کوی سادات شهرستان اهواز تعداد ۱۱ دستگاه استخراج رمزارز در قالب سه مزرعه کشف و توقیف شد.
وی افزود: هر دستگاه ماینر معادل یک کولر گازی مصرف برق دارد که باعث بروز نوسان شدید ولتاژ، اشکال فنی در تحهیزات شبکه برق، آسیب به وسایل برقی مردم و سلب آسایش و رفاه عمومی میشود.
فراتی تاکید کرد: استفاده غیرمجاز از این دستگاه ها علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برق و ایجاد نوسانات، موجب خاموشیهای ناگهانی طولانی مدت نیز می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: اولویت اول شرکت توزیع برق در شرایط فعلی، تامین آسایش و آرامش عمومی شهروندان می باشد لذا از شهروندان گرامی انتظار می رود در صورت مشاهده چنین مکان هایی بلافاصله از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش خود را ثبت و پاداش دریافت نمایند.
وی می گوید: شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی و کارون زیرپوشش خدمات این شرکت قرار دارند و اقدامات نظارتی و برخورد با انشعابات غیرمجاز و استخراجکنندگان رمزارز در همه این مناطق ادامه خواهد داشت.
فراتی گفت: استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، علاوه بر تحمیل خسارت به مردم، زیرساختهای برق را نیز با تهدید جدی روبهرو میکند.
وی تصریح کرد: این شرکت در برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز دستگاههای استخراج ارز دیجیتال قاطعانه عمل میکند و بر اساس قانون، متخلفان علاوه بر ضبط تجهیزات، مشمول پرداخت جریمههای سنگین به دلیل خسارتهای وارده به شبکه و شهروندان خواهند شد