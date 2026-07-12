سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از پایش ایمنی ۸۴۱ دستگاه ناوگان باری و مسافری در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۰ تیرماه، هم‌زمان با سفر‌های مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید امت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی، با اشاره به اجرای این طرح ویژه اظهار کرد: به‌منظور ارتقای ایمنی تردد زائران هم استانی در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید امت، طرح ویژه نظارت فنی بر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اجرا شد که طی آن در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۰ تیرماه، ۸۴۱ دستگاه ناوگان بار و مسافر مورد پایش، کنترل و بازرسی دقیق قرار گرفتند.

وی افزود: در راستای مدیریت ترافیک و تضمین سلامت سفر‌های این ایام، تیم‌های نظارتی این اداره کل با حضور میدانی گسترده، ۴۱۲ دستگاه ناوگان اتوبوسی و ۳۲۹ دستگاه کامیون باری را از نظر ضوابط فنی و ایمنی بررسی کردند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در تشریح این پایش میدانی تصریح کرد: با هدف صیانت از حقوق مسافران و انضباط‌بخشی به حمل‌ونقل کالا، عملکرد ناوگان به‌دقت رصد شد و در نهایت ۷۱ پرونده تخلف تشکیل و به منظور رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون‌های ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ ارجاع داده شد.

خسروی در ادامه با اشاره به موارد شناسایی‌شده در بازرسی‌ها گفت: در بخش حمل‌ونقل مسافری، عمده مشکلات احصا شده مربوط به نقص کپسول‌های آتش‌نشانی، چک‌لیست‌های فنی صورت‌وضعیت‌ها و همچنین نبود برچسب‌های اطلاع‌رسانی سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۴۱ بود.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل کالا نیز بیشترین موارد تخلف شامل مغایرت راننده با اطلاعات بارنامه و تردد بدون بارنامه ثبت شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: این بازدید‌ها با هدف اطمینان از سلامت ناوگان در تردد‌های ویژه این ایام انجام شد و نظارت‌ها بر فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان با جدیت و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ضریب ایمنی سفر‌ها همواره در سطح مطلوبی باقی بماند.