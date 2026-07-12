کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به «نقض مکرر تعهدات آمریکا» و «تحولات اخیر»، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید در برابر هرگونه نقض تعهد طرف مقابل، پاسخی متناسب و قاطع ارائه دهد و اقدامات اخیر را در راستای تقویت بازدارندگی و حفظ منافع ملی ارزیابی کرد.

پاسخ قاطع به نقض آتش‌بس، عامل تقویت بازدارندگی ایران

پاسخ قاطع به نقض آتش‌بس، عامل تقویت بازدارندگی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خادمی بهابادی کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به گذشت ۲۳ روز از تفاهم میان ایران و آمریکا، گفت: در این مدت موارد متعددی از نقض تعهدات از سوی آمریکا رخ داده است.

وی با بیان اینکه تجربه توافق‌های گذشته نشان داده است که تعهدات باید به‌صورت متقابل اجرا شود، اظهار کرد: هرگونه نقض تعهد از سوی طرف مقابل باید با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران همراه باشد و این رویکرد می‌تواند از تکرار بدعهدی‌ها جلوگیری کند.

خادمی همچنین با اشاره به «تجاوز به خاک ایران» و «شهادت جمعی از هموطنان» عنوان کرد، گفت این تحولات ضرورت نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف را بیش از پیش آشکار کرده است.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه، اقدامات اخیر از جمله مسدود شدن تنگه هرمز را اقدامی بازدارنده توصیف کرد و گفت: چنین اقداماتی می‌تواند در محاسبات طرف مقابل تأثیرگذار باشد.

وی همچنین حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع رهبر شهید امت را نمادی از انسجام ملی و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: این حضور میلیونی، جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حمله به شش پایگاه آمریکا در منطقه گفت :این نمایانگر قدرت ایران است که می تواند جنگ را منطقه ای و فرا منطقه ای کند.

خادمی در پایان با اشاره به دیگر تحولات اخیر، تأکید کرد که مجموعه این اقدامات، موجب تقویت بازدارندگی تهاجمی، تدافعی و نرم جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و در نهایت طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادار می‌کند.