به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امین یاقوت در گفتگو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه سماح برای دریافت هر گونه خدمات بیمه‌ای و ارزی ضروری است، افزود: در کل کشور تاکنون ۵۰۰ زائر برای شرکت در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین شرکت کرده‌اند که از این میزان ۶۴ هزار خوزستانی هستند.

وی با بیان اینکه اهواز با ۲۱ هزار زائر سومین شهرستان کشور از نظر ثبت نام کننده زوار در سامانه سماح است، اظهار کرد: زوار حسینی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی می‌توانند به سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ مراجعه کنند.

مدیر حج وزیارت خوزستان با اشاره به اینکه زائران حسینی ثبت نام خود را به روز‌های آخر موکول ننمایند، خاطر نشان کرد: از امروز دریافت ارز اربعین در هشت بانک عامل در کشور و استان خوزستان آغاز شده است.