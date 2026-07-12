مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، علت خاموشی‌های اخیر در مناطق مختلف استان یزد را کمبود تولید متناسب با مصرف، فشار بر شبکه سراسری و خروج اضطراری برخی نیروگاه‌ها عنوان کرد و از شهروندان خواست با کاهش ۱۰ درصدی مصرف، به پایداری شبکه برق کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلیلی گفت: خاموشی‌های اخیر به دلیل افزایش شدید مصرف برق همزمان با موج گرمای تابستان، فشار بر شبکه سراسری برق کشور و محدودیت در تأمین برق مورد نیاز اعمال شده است.

وی با بیان اینکه با آغاز فصل گرما استفاده از وسایل سرمایشی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده در صنعت برق، شرایط شبکه نسبت به سال گذشته بهتر است، اما رشد مصرف در روز‌های اخیر از ظرفیت تولید فراتر رفته و ناچار به اعمال خاموشی‌های مدیریت‌شده شده‌ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: شبکه برق کشور به‌صورت سراسری فعالیت می‌کند و افزایش دما در اغلب استان‌ها موجب افزایش همزمان مصرف شده است. همچنین خروج اضطراری برخی نیروگاه‌ها و فشار مضاعف بر شبکه، برای جلوگیری از فروپاشی شبکه برق، اعمال خاموشی‌های موقت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

وی با اشاره به تداوم هوای گرم در هفته‌های آینده اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روند افزایش دما دست‌کم تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت و همکاری مشترکان در مدیریت مصرف، نقش مهمی در کاهش خاموشی‌ها خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از مشترکان خواست با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق، به پایداری شبکه کمک کنند و گفت: هرچه میزان صرفه‌جویی بیشتر باشد، مدت و تعداد خاموشی‌های احتمالی نیز کاهش خواهد یافت.

جلیلی گفت : جدول خاموشی ها ، بازوی برق من و فعال سازی ربات برق یزد برای اطلاع رسانی خاموشی ها در استان یزد فعال شده است.