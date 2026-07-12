وزارت امور خارجه پاکستان با ابراز نگرانی درباره تحولات جاری در منطقه گفت ، این رویداد‌ها را از نزدیک دنبال می کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد تا با حداکثر خویشتنداری گام‌های فوری برای پایبندی به تعهدات خود براساس تفاهم نامه اسلام‌آباد بردارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دقایقی قبل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: اسلام‌آباد با نگرانی عمیق حوادث اخیر را که منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده است، دنبال می‌کند.

در این بیانیه آمده است: پاکستان بار دیگر حمایت قوی خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشور‌های برادر در منطقه اعلام می‌کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که خویشتن‌داری نشان دهند، گام‌های فوری برای کاهش تنش بردارند و به تعهدات مربوطه تحت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند باشند.

وزارت خارجه پاکستان افزود که این کشور همچنان متعهد به ارائه همه حمایت‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی است.