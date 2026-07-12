مراسم بزرگداشت سالار شهیدان انقلاب، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، امشب پس از فریضه عشا در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید احمد خاتمی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد بااشاره به بزرگداشت‌ها و مراسم تشییع بزرگان دینی همچون امام خمینی (ره)، آیت الله رئیسی و حاج قاسم سلیمانی گفت: بزرگترین تشییع در تاریخ را در مراسم رهبر شهید ایران راشاهد بودیم که رسانه‌های خارجی نیز به آن گواهی دادند.

عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود:خداباوری از خصوصیات بارز رهبر شهید انقلاب بود و به وعده‌های صادق خداوند از جمله پیروزی و نصرت حق علیه باطل باور قلبی داشت و این راز و رمزعشق ومحبوبیت مردم به آقای شهیدشان بود.