مراسم بزرگداشت سالار شهیدان انقلاب، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، امشب پس از فریضه عشا در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید احمد خاتمی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد بااشاره به بزرگداشتها و مراسم تشییع بزرگان دینی همچون امام خمینی (ره)، آیت الله رئیسی و حاج قاسم سلیمانی گفت: بزرگترین تشییع در تاریخ را در مراسم رهبر شهید ایران راشاهد بودیم که رسانههای خارجی نیز به آن گواهی دادند.