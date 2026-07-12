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آتش نشانان مشهدی با مهار آتش سوزی در یک کارگاه پرز در جاده کلات، از گسترش آتش جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: در پی آتش سوزی گسترده در یک کارگاه کارگاه پرز و سوله ای به وسعت حدود ۱۰۰۰ متر مربع در روستای گرجی واقع در جاده کلات، آتش نشانان ایستگاه های ۱۸، ۲۱، ۳۷، ۳۸، ۴۵ و ۵۴ به محل حادثه اعزام شدند.
آتشپاد امیر حسامی افزود: با تلاش آتش نشانان، این آتش سوزی مهار و از گسترش آن به محیط اطراف جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه این حادثه مصدوم نداشته است، گفت: علت دقیق وقوع این آتش سوزی در دست بررسی است.