با امضای قرارداد همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان بهزیستی کشور، پوشش بیمه اجتماعی تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان بهزیستی کشور با هدف توسعه پوشش بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، قرارداد همکاری امضا کردند.

این قرارداد در راستای اجرای سیاست‌های دولت برای توسعه عدالت اجتماعی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و حمایت پایدار از اقشار آسیب‌پذیر منعقد شده است.

حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با اشاره به امضای این قرارداد اظهار کرد: اجرای این همکاری ضمن استمرار پوشش بیمه اجتماعی ۷۰ هزار و ۶۲۱ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، گامی مؤثر در ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی این قشر به شمار می‌رود.

وی افزود: طی دو سال گذشته، ۱۹ هزار و ۸۱ نفر از مددجویان واجد شرایط سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند که این امر موجب افزایش ۳۷ درصدی تعداد بیمه‌پردازان این طرح نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: همچنین سطح درآمد بیمه‌ای ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر از بیمه‌شدگان سنوات گذشته از سطح ۴ به سطح ۶ و سطح درآمد بیمه‌ای ۱۰ هزار و ۴۲۱ نفر از بیمه‌شدگان ورودی سال ۱۴۰۴ نیز از سطح ۱ به سطح ۲ ارتقا یافته است؛ اقدامی که زمینه بهره‌مندی آنان از مستمری‌ها و تعهدات بیمه‌ای بالاتر را در آینده فراهم خواهد کرد.