پای وفاداری، غیرت، عزت و اقتدار؛ امضا زدند؛ مردمی که به بعث رسیدند؛ آری! آنها با جوهر خون امام شهیدشان، صفحه تاریخ معاصر را مزین به حماسه بی‌نظیرشان کردند و بی‌سابقه ترین، بدرقه تاریخ را در جهان به نام خود، ثبت کردند.

مردم بی‌سابقه ترین، بدرقه تاریخ جهان را به نام خود، ثبت کردند

مردم بی‌سابقه ترین، بدرقه تاریخ جهان را به نام خود، ثبت کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حضور بی‌سابقه در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب موجب شد تا دنیا انگشت تحیر به دندان بگیرد؛ حتی خبرنگاران رسانه‌های معاند هم در برابر این عظمت و شکوه، تسلیم شوند و زبان به بیان حقیقت باز کنند.

تکثیر خون شهید خامنه‌ای نه تنها در ایران؛ که تمام مرز‌ها را درنوردید و انتشار هر قطره از خونش، موجب اتحاد و همبستگی در میان مسلمانان و آزادی خواهان جهان شد.