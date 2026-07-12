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پای وفاداری، غیرت، عزت و اقتدار؛ امضا زدند؛ مردمی که به بعث رسیدند؛ آری! آنها با جوهر خون امام شهیدشان، صفحه تاریخ معاصر را مزین به حماسه بینظیرشان کردند و بیسابقه ترین، بدرقه تاریخ را در جهان به نام خود، ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حضور بیسابقه در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب موجب شد تا دنیا انگشت تحیر به دندان بگیرد؛ حتی خبرنگاران رسانههای معاند هم در برابر این عظمت و شکوه، تسلیم شوند و زبان به بیان حقیقت باز کنند.
تکثیر خون شهید خامنهای نه تنها در ایران؛ که تمام مرزها را درنوردید و انتشار هر قطره از خونش، موجب اتحاد و همبستگی در میان مسلمانان و آزادی خواهان جهان شد.