پیام صریح پرچمهای سرخ انتقام به دشمنان در تشییع میلیونی رهبر شهید
پرچمهای سرخ انتقام در تشییع میلیونی رهبر شهید، مهمترین پیام ملت امام حسین به دشمنان جنایتکار جبهه مقاومت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شیعه، قدرت امروزش را مدیون یک حقیقت جاوید است؛ حقیقتی که پس از قرنها مظلومیت و گوشه نشینی، و سکوت مرگبار پیروانش در برابر امام کشیهای پی در پی، حالا به یُمن قیام خمینی کبیر و مجاهدتهای خامنهای شهید، به چنان قدرت و عظمتی دست یافته که میلیون پرچم سرخ انتقام را نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جغرافیای مقاومت، به اهتزاز درآورده است.