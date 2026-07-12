با نزدیک شدن به ایام اربعین، زائران حسینی با پای پیاده و در قالب کاروان‌های مختلف با عبور از شهرهای مختلف خوزستان ، مسیر رسیدن به کربلای معلی را طی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خوزستان با دو گذرگاه رسمی چذابه و شلمچه و هم مرز با کشور عراق همه ساله با نزدیک شدن به ایام اربعین میزبان عاشقانی است که برای زیارت حرم نورانی حضرت ثارالله (ع) عازم سرزمین مقدس کربلا و نجف می‌شوند.

زائرانی نیز هستند که همه ساله مسیر رسیدن تا کربلا معلی و حرم نورانی شهید دشت کربلا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و علمدار نینوا حضرت ابوالفضل العباس (ع) را با پای پیاده طی می‌کنند.

زائران حسینی در کاروان‌های پیاده روی پرچم‌های مقدس به نام حضرت امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) و ایران اسلامی را حمل می‌کنند و این پیام را به جهانیان مخابره می‌کنند که ایران حسین تا ابد پیروز است.