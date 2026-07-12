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دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق از وقوع درگیریها در منطقه، توقف حملات در منطقه را خواستار شد و از ایران و آمریکا خواست هر چه سریعتر مذاکرات را از سر گیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «آنتونیو گوترش» روز یکشنبه به وقت محلی افزود: من عمیقا نگران تشدید جدی تنشها و تجدید رویاروییهای نظامی در خلیج فارس، از جمله حملات ایران به کشتیها در تنگه هرمز، حملات ایالات متحده به ایران و حملات ایران به اهدافی در کشورهای همسایه هستم.
وی با تاکید بر اینکه «این حملات باید متوقف شوند»، هشدار داد: بازگشت به درگیریهای تمامعیار، پیامدهایی فاجعهبار برای مردم منطقه، صلح و امنیت بینالمللی، و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
دبیرکل سازمان ملل گفت: از ایران و ایالات متحده میخواهم که هرچه سریعتر مذاکرات را از سر بگیرند و مسائل حلنشده را از طریق دیپلماسی مورد رسیدگی و حلوفصل قرار دهند.