دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق از وقوع درگیری‌ها در منطقه، توقف حملات در منطقه را خواستار شد و از ایران و آمریکا خواست هر چه سریعتر مذاکرات را از سر گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «آنتونیو گوترش» روز یکشنبه به وقت محلی افزود: من عمیقا نگران تشدید جدی تنش‌ها و تجدید رویارویی‌های نظامی در خلیج فارس، از جمله حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، حملات ایالات متحده به ایران و حملات ایران به اهدافی در کشور‌های همسایه هستم.

وی با تاکید بر اینکه «این حملات باید متوقف شوند»، هشدار داد: بازگشت به درگیری‌های تمام‌عیار، پیامد‌هایی فاجعه‌بار برای مردم منطقه، صلح و امنیت بین‌المللی، و اقتصاد جهانی خواهد داشت.

دبیرکل سازمان ملل گفت: از ایران و ایالات متحده می‌خواهم که هرچه سریع‌تر مذاکرات را از سر بگیرند و مسائل حل‌نشده را از طریق دیپلماسی مورد رسیدگی و حل‌وفصل قرار دهند.