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مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تعداد مزارع پیشرو در استان از ۹۵ مزرعه در سال گذشته به ۱۷۰ مزرعه در سال جاری افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسنی نسب، در نشست بررسی چالشهای تولید با اشاره به تغییر رویکرد سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع اظهار داشت: سیاست اصلی ما در سال اخیر، انتقال یافتههای تحقیقاتی بهصورت بههنگام همزمان با عملیات کشاورزی در دهستانهای مختلف استان بوده است. در این راستا، با شناسایی مزارع پیشرو و کشاورزان موفق، هر مزرعه را به عنوان یک مرکز آموزش میدانی در نظر گرفتیم و کشاورزان دیگر را به عنوان تابعی در کنار آنها قرار دادیم تا از طریق آموزش عملی، حداقل ۲۰ درصد افزایش عملکرد را تجربه کنند.
وی در خصوص دستاوردهای این طرح تصریح کرد: سال گذشته موفق شدیم داده در بخش ترویج ایجاد کنیم که بخشی از آن مختص محصول گندم بود. با وجود تنشهای شدید آبی و حتی ممنوعیتهای کشت در برخی حوزهها نظیر حوزه مارون، توانستیم با آموزشهای بهموقع و ترویج عملیاتی، اثرات منفی کمآبی را کاهش داده و فاصله عملکردی میان کشاورزان پیشرو و سایر تولیدکنندگان را به حداقل برسانیم.
حسنی نسب با اشاره به گسترش این طرح در سال جاری افزود: در حالی که سال گذشته تنها ۹۵مزرعه پیشرو داشتیم، امسال این تعداد را به ۱۷۰ مزرعه افزایش دادهایم. همچنین در کشتهای تابستانی، محوریت را بر محصولات خشککاری قرار دادیم تا بهرهوری آب به حداکثر برسد.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان به راهبرد جدید سازمان در حوزه تحقیق و ترویج خصوصی اشاره کرد و گفت: ما اکنون بر دو اصل تحقیق خصوصی و ترویج خصوصی متمرکز شدهایم. در بحث تحقیق، از شرکتهای فناور و دانشگاهها دعوت میکنیم تا در قالب کارگروه دانش وفناوری و از طریق سامانههای مربوطه، در تولید ارقام جدید و فناوریهای کشاورزی مشارکت کنند. در بخش ترویج نیز، قصد داریم از ظرفیتهای بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی شرکتها استفاده کنیم تا انتقال دانش به مزارع با سرعت و کیفیت بیشتری صورت گیرد.