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استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش استان، کمبود فضای آموزشی، سلامت جسمانی دانشآموزان و تربیت معنوی را از اولویتهای اصلی شورای آموزش و پرورش برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به بررسی چالشها و راهکارهای تحول در این حوزه گفت: جلسه امروز بر مسائل و مشکلات آموزش و پرورش استان متمرکز بود و در دو حوزه سختافزاری شامل ایجاد و بهسازی فضاهای آموزشی و حوزه نرمافزاری به بررسی اقدامات لازم پرداختیم.
استاندار خوزستان با بیان اینکه کمبود فضای آموزشی یکی از مسائل اساسی استان است، تصریح کرد: موضوع نوسازی و بازسازی فضاهای آموزشی باید بهصورت جدی دنبال شود. روند کارها رو به جلوست، اما اشکالات و کمبودهایی وجود دارد که باید برطرف شود.
وی با اشاره به اهمیت حوزه پرورشی و سلامت دانشآموزان افزود: در این خصوص مباحثی مطرح و قرار شد آموزش و پرورش و بخشهای زیرمجموعه، اقدامات لازم را انجام دهند و گزارشهای مربوطه در جلسه آینده ارائه و بررسی شود.
موالیزاده با تأکید بر سرمایههای ارزشمند فرهنگی استان گفت: خوزستان دارای سنتهای قوی و پایداری مانند احترام به پدر و مادر، احترام به بزرگتر و روحیه کار جمعی است. این سرمایههای فرهنگی را باید تقویت کنیم و مراقب باشیم دانشآموزان به سمت آسیبهایی مانند اعتیاد و مسائل مشابه کشیده نشوند.
استاندار خوزستان سلامت جسمانی دانشآموزان را یکی از اولویتهای جدی خواند و خاطرنشان کرد: باید از ابتلا به کمخونی، فقر آهن، کمبود ویتامین دی، مشکلات تغذیهای و همچنین مشکلات فیزیکی و ساختاری مفاصل و استخوانها جلوگیری کنیم و دانشآموزان از تحرک کافی برخوردار باشند.
وی با اشاره به اهمیت تربیت معنوی و فرهنگی دانشآموزان اظهار داشت: اگر بچهها از همان ابتدا در مدرسه و محیط خانه با نماز، روزه، قرآن و مفاهیم والای ارزشی و معنوی آشنا شوند، این یک عامل بازدارنده قوی در برابر آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
موالیزاده در پایان با تأکید بر رویکرد تحولگرایانه در شورای آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش محلی است که همه باید با این سیر مشارکت داشته باشند و این بار سنگین از روی زمین برداشته شود. این مسئولیت فرد فرد ماست و باید با نگاه تحولگرایانه شرایط را بهبود بخشیم.