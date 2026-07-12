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فرماندار شوشتر از پیگیری و درخواست همکاری از صنایع شهرستان برای رفع مشکل سرمایشی بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر در راستای حفاظت از سلامت بیماران و کارکنان این بیمارستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرش قنبری بیان کرد: در بازدید میدانی از بیمارستان خاتمالانبیاء(ص) شوشتر دستور تسریع در رفع اختلالات سیستم سرمایشی این مرکز درمانی صادر شد.
وی گفت: در پی فرسودگی تجهیزات سرمایشی و بروز اختلال در برخی بخشها و اتاقهای بیمارستان در روزهای اخیر با حضور در محل، روند آسیبدیدگی تجهیزات از نزدیک بررسی شد.
قنبری با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت بیماران و کادر درمان ادامه داد: از صنایع و شرکت های فعال در این شهرستان درخواست میشود با استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی برای حل مشکل این شهرستان ورود کنند.
فرماندار شوشتر ادامه داد: مقرر شد با همکاری واحدهای تولیدی از جمله شرکت «پارس کیمیا کلر»، اعتبار لازم جهت بهسازی سریع سیستم سرمایشی بیمارستان تامین شود.