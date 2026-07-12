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روایتی از کوچکترین نوه رهبر شهید انقلاب اسلامی

روایتی ببینید از زهرا کوچولو نه رهبر شهید انقلاب که در هنگام شهادت رهبر انقلاب همراه با ایشان به شهادت رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۲۱:۵۲
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برچسب ها: رهبر شهید ، نوه ، رهبر انقلاب
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