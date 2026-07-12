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ایستادگی مردم برای پرچم مقدس ایران

مردم پایتخت در صد و سی و سومین شب از اجتماعات شبانه خود بر لزوم ایستادگی تا پای جان برای ایران تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۲۱:۵۸
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم
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