یکی از مدیران مخابرات هرمزگان در حمله اخیر دشمن آمریکایی به جنوب کشور به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛استانداری هرمزگان اعلام کرد نوح مهدوی اهل بندرلنگه که برای انجام عملیات پایدارسازی ارتباطات مخابراتی بعد از حملات دشمن، به یکی از جزایر اعزام شده بود در حمله آمریکا به شهادت رسید.

همچنین دو تن از همراهان شهید مهدوی نیز مجروح شده‌اند و هم‌اکنون تحت درمان قرار دارند.

شهید مهدوی، در سن ۴۰ سالگی و در حالی به شهادت رسید که از او یک پسر چهار ساله به یادگار مانده است.

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