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مرگ گراهام و آرزوهایش

مقامات رژیم صهیونیستی یکصدا داغدار مرگ سناتور تندروآمریکایی شدند چرا که او حامی همه‌جانبه رژیم صیهونیستی بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۲۲:۰۳
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برچسب ها: لیندسی گراهام ، سناتور آمریکایی
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