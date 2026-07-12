قرائت زیارت امین‌ الله، مرثیه‌ سرایی میثم مطیعی و سخنرانی حجت‌ الاسلام والمسلمین علیزاده از جمله بخش های این مراسم معنوی بود.

سخنران این مراسم در سخنانی اظهار کرد: انسان در این دنیا در حال امتحان دادن است و اولین امتحان الهی در این دنیا امتحان به خوف و ترس است.

حجت‌ الاسلام علی علیزاده افزود: هر کسی ترس از خداوند را در دل داشته باشد از هیچ کس جز پرودگار نخواهد ترسید.

این سخنران مذهبی ادامه داد: یکی از الطاف الهی بر مردم ایران شخصیت رهبر شهید (ره) بود که جز از الله از احدی نترسید.

علیزاده گفت: رهبر شهید کاری کرد که مردم به رشد، بصیرت و شجاعت رسیدند، اکنون روحیه رهبری در آحاد جامعه تزریق شده و این نعمت بزرگی است.

به گفته وی، امروز خوف در قلب دشمن توسط ملت ایران ایجاد شده است.

سومین شب گرامیداشت رهبر شهید در حالی برگزار شد که همچنان شمار زیادی از زائران از نقاط مختلف کشور برای زیارت مرقد ایشان و حضور در برنامه‌های بزرگداشت به مشهد مشرف می‌شوند و در حرم مطهر رضوی ارادت خود را به رهبر شهید نشان می‌دهند.

مراسم گرامیداشت رهبر شهید در شب‌های گذشته نیز با استقبال گسترده مردم همراه بود و حرم رضوی، قرارگاه دلدادگان، میزبان سوگواران است.