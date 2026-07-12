به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس قیصوری در نشست بررسی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع استان ایلام اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف کاهش هزینه‌های درمانی، ساماندهی مسیر ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مردم در حوزه سلامت؛ ۲۰ شهرستان کشور را برای اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع انتخاب کرده است که دره‌شهر به عنوان شهرستان برگزیده استان ایلام در این سیاهه قرار دارد.

وی اضافه کرد: این برنامه در سه سطح تدوین شده و جمعیت هدف مشخص شده است و به هر پایگاه، پزشک و مراقب سلامت اختصاص می‌یابد.

قیصوری ادامه داد: در سطح یک، بیمار با کمک مراقب سلامت و ماما معاینه و در صورت نیاز به پزشک عمومی ارجاع داده می‌شود؛ پزشک عمومی نیز پرونده الکترونیک تشکیل می‌دهد و اقدامات درمانی و دارویی در همان مرکز انجام می‌شود.

وی افزود: بیمار در صورت نیاز به خدمات تخصصی، با نوبت‌دهی قبلی به سطح دو (درمانگاه‌های تخصصی بیمارستان‌ها) ارجاع داده می‌شود؛ ایستگاه ارجاع در این سطح، بیمار را راهنمایی و زمان معاینه وی مشخص می‌شود و در سطح سه نیز خدمات فوق‌تخصصی به بیماران ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تأکید کرد؛ مهم‌ترین دستاورد این طرح، کاهش هزینه‌های درمانی از جیب بیمار است؛ به این صورت که چهار معاینه نخست در سطح یک رایگان و سهم بیمار در سطح دو از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد، همچنین خدمات بستری در سطوح دو و سه به طور رایگان ارائه می‌شود.

قیصوری با اشاره به انتخاب دره‌شهر برای اجرای آزمایشی طرح، توضیح داد: پیش از بروز مشکلات و شرایط اخیر کشور، استان ایلام از آمادگی کامل برای تعمیم اجرای طرح برخوردار بود؛ اما با تصمیم وزارت بهداشت، ۲۰ شهرستان در کشور به صورت نمونه انتخاب شدند و کارشناسان وزارت بهداشت پس از بازدید از امکانات درمانی دره‌شهر، این شهرستان را تایید و معرفی کردند.

قیصوری در باره خصوص مراجعه‌های خارج از نظام ارجاع، توضیح داد: بیمارانی که خارج از چارچوب طرح مراجعه کنند؛ تا ۶ ماه با تعرفه ۳۰ درصدی معاینه می‌شوند؛ اما پس از آن، خدمات آنان آزاد محاسبه و از پوشش بیمه‌ای خارج خواهند شد.