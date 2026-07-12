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معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از جانباختن یک جوان ۱۸ ساله براثر غرقشدگی در رودخانه روستای گوراب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سعید قدمی افزود: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرقشدن فردی در رودخانه روستای گوراب واقع در منطقه ارنگه جاده چالوس، بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند.
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: این جوان ۱۸ ساله به دلیل بیاحتیاطی و ناآشنایی با فنون شنا در رودخانه غرق شد و جان خود را از دست داد. در ادامه، ناجیان آتشنشانی پس از انجام عملیات جستوجو، پیکر وی را از رودخانه خارج و برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی دادند.
او گفت: به دلیل صعبالعبور بودن مسیر، آتشنشانان پس از رسیدن به محل، حدود ۱۰ دقیقه بهصورت پیاده مسیر را طی کردند تا خود را به محل وقوع حادثه برسانند و عملیات جستوجو و تفحص پیکر فرد غرقشده را آغاز کنند.
قدمی در پایان گفت: برای امدادرسانی به این حادثه، ۴ نفر نیروی عملیاتی به همراه یک دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.