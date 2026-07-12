رفع موانع سرمایهگذاری در گردشگری، اولویت مدیریت استان کرمان است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: رفع موانع سرمایهگذاری، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسریع در مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی، از مهمترین اولویتهای مدیریت استان برای تبدیل ظرفیتهای تاریخی به فرصتهای پایدار توسعه اقتصادی و رونق گردشگری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث فرهنگی و تسریع در احیای بافتهای تاریخی، گفت: رفع موانع سرمایهگذاری، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسریع در مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی، از مهمترین اولویتهای مدیریت استان برای تبدیل ظرفیتهای تاریخی کرمان به فرصتهای پایدار توسعه اقتصادی و رونق گردشگری است.
علیاصغر ذاکریهرندی، در حاشیه کارگروه رسیدگی به طرحهای پیشنهادی میراث فرهنگی گفت: بافتهای تاریخی و آثار ارزشمند استان، بخشی از هویت و تمدن کرمان هستند و حفاظت و بهرهبرداری صحیح از این ظرفیتها، علاوه بر صیانت از میراث گذشتگان، زمینهساز توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.
وی افزود: جبران کاستیهای گذشته نیازمند همدلی همه دستگاههای اجرایی، تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع اداری و صیانت از اصالت بافتهای تاریخی است تا این سرمایه ارزشمند در خدمت توسعه پایدار استان قرار گیرد.