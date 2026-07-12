فرمانده انتظامی سیرجان از بازگشت ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده اینترنتی از یک شهروند، با اعلام به موقع و تماس با شماره فوریتی ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "رمضان نژاد" گفت: در پی شکایت فردی مبنی بر این که پیام رسان تلگرامش هک شده که آن را حذف و دوباره آن را نصب کرده، اما بعد از ورود متوجه شده مبلغ ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از ۳ حساب بانکی وی برداشت شده بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بدلیل اعلام به موقع شاکی و با استعلامات انجام شده پلیس فتا، درگاه و مالک کارت‌های بانکی مقصد که این وجه به آنان واریز شده شناسایی و بلافاصله طی هماهنگی قضایی و واحد حقوقی بانک، مسدود و سپس وجوه کلاهبرداری شده به حساب شاکی بازگشت داده شد.