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سرپرست اداره بهزیستی کیش از اجرای طرحهای جدید در حوزه سلامت روان، توسعه خدمات پیشگیرانه، راهاندازی مرکز روزانه اتیسم و گسترش خدمات محلهمحور در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: خدمات مشاوره حضوری رایگان به خانوادههای کیش همزمان با هفته بهزیستی، در دستور کار قرار گرفته و این خدمات به افرادی که در طرح غربالگری سلامت روان شرکت کردهاند، ارائه میشود
او افزود: متقاضیان با اجرای این طرح از چهار جلسه مشاوره رایگان با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و اداره امور زنان و خانواده سازمان منطقه آزاد کیش بهره مند می شوند.
حیدرهایی از توسعه برنامههای پیشگیرانه در مدارس کیش خبر داد و گفت: با همکاری اداره آموزش و پرورش و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با هدف ارتقای آگاهی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برنامه ها اجرا میشوند.
سرپرست اداره بهزیستی کیش، راهاندازی مرکز روزانه اتیسم را از مهمترین برنامههای امسال برشمرد و گفت: اقدامات لازم برای راهاندازی مرکز اتیسم در حال انجام است و تلاش میشود همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
حیدرهایی با اشاره به رویکرد محلهمحور طرح های بهزیستی، گفت: در طرح محله محور خدمات اجتماعی در محلهها و پایگاههای محلی به شهروندان ارائه می شود.
او افزود: بهزیستی کیش با مشارکت دستگاههای اجرایی، خیران و مردم، توسعه خدمات پیشگیرانه، توانمندسازی جامعه هدف و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.