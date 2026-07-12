به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی راه‌آهن زاگرس؛ به اطلاع مسافران می‌رساند، ساعت حرکت قطار اندیمشک–دورود (شماره ۹۱۴) در بازه زمانی ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ لغایت ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ تغییر یافته است.

بر این اساس، این قطار در مدت یادشده به جای ساعت ۰۵:۲۵، رأس ساعت ۰۶:۰۰ صبح از ایستگاه راه‌آهن اندیمشک به مقصد دورود حرکت خواهد کرد.

همچنین به اطلاع همشهریان و مسافران می‌رساند، قطار ریل‌باس اندیمشک–درود طبق برنامه، ساعت ۱۳:۲۰ از ایستگاه راه‌آهن اندیمشک اعزام می‌شود و این خدمت بدون تغییر برقرار است.

از مسافران درخواست می‌شود با توجه به تغییر ساعت حرکت قطار شماره ۹۱۴، برنامه‌ریزی لازم را برای حضور به‌موقع در ایستگاه انجام دهند.