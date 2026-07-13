به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، ۲۸ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۳ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۴۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۲۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۵ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام علی (ع) فرمود: إِنَّمَا أَنْتَ عَدَدُ أَیَّامٍ، فَکُلُّ یَوْمٍ یَمْضِی عَلَیْکَ یَمْضِی بَعْضُکَ، فَخَفِّضْ فِی الطَّلَبِ وَ أَجْمِلْ فِی الْمُکْتَسَبِ.

تو، جز همان شمار روز‌ها نیستی. هر روزی که بر تو می‌گذرد، بخشی از تو را می‌برد، پس در طلب دنیا آرام و در کسب روزی میانه‌رو باش. (غرر الحکم، ص ۲۷۳)

احکام شرعی:

خرج کردن پول‌هاى تقلبى

سوال) بنده در پول‌هایم یک هزار تومانى تقلبى یافتم و آن را خرج کردم. الآن وظیفه‌ام چیست؟ با توجه به اینکه گیرنده پول نیز، آن را خرج کرده است، آیا باید معادل آن را در صندوق صدقه بیندازم؟

جواب) در فرض سؤال ضامن هستید و باید از عهده آن برآیید و انداختن پول در صندوق صدقات کافى نیست بلکه باید به صاحبش برگردانید و اگر نمى‌شناسید باید بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع به نیّت صاحبش به فقرا صدقه بدهید. (استفتائات مقام معظم رهبری)